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السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا
تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
استعاد السودان، اليوم السبت، خمسة من رعاياها انضموا سابقا إلى تنظيم الدولة في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إنه "بفضل الجهود المبذولة من وزارة الخارجية وبعثة السودان في دمشق والجهات الأخرى ذات الصلة، استعاد السودان عدد من المواطنين، هم امرأتين وثلاثة أطفال، من أسر السودانيين الذين انضموا سابقا لتنظيم الدولة بسوريا".

وأضافت أن الرعايا الخمسة "يمثلون دفعة أولى من الرعايا المحتجزين حاليا بشمال سوريا (لم تحدد عددهم)".

وفي أبريل/نيسان 2018، استعاد السودان 10 من مواطنيه ممن التحقوا بصفوف تنظيم الدولة في ليبيا، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

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