إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

كشفت إثيوبيا، مساء الجمعة، عن آخر التطورات بشأن سد النهضة التي تتنازع عليه مع جمهورية مصر العربية.







وقالت: إنها "ماضية في ملء سد النهضة" الذي تتنازع بسببه مع مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بحل "إفريقي" للأزمة.

رام الله - دنيا الوطنوأفاد البيان بأن "حكومة إثيوبيا تشعر بالاستياء من قرار الجامعة (العربية) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).والأربعاء، اعتمدت جامعة الدول العربية عقب اجتماع وزاري "قرارًا بشأن سد النهضة بالإجماع، يدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، فضلاً عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة"، وفق ما ذكره سامح شكري وزير خارجية مصر ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إلى أنه "يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا".وأكدت أن "سد النهضة هو قضية إفريقية تحتاج إلى حل إفريقي"، مشيرة إلى أن "نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في إفريقيا".وذكرت الخارجية أن "حكومة إثيوبيا ماضية في استكمال ملء وتشغيل سد النهضة".والخميس، قال شكري إنه "لا يوجد رغبة لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة" مشيرا أنها "مُقدِمة على ملءٍ أحادي رابع للسد".