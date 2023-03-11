الجزائر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بأن بلادها رحبت بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إنها:"ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إعادة فتح سفارتي البلدين في الأسابيع المقبلة". وفق (روسيا اليوم)وجاء في البيان تعبير عن ارتياح جزائري "للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات التي جرت بين البلدين الشقيقين برعاية جمهورية الصين الشعبية".وتابعت: "أن هذا الاتفاق الهامّ سيمكن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين علاقات التعاون والتضامن في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات عبر الحوار مما سيُسهِم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم".