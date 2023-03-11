الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.







وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خانيونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الحدودية، ما اضطروا لمغادرتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

رام الله - دنيا الوطنوتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها أو زراعتها.