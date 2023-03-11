الرئيس التونسي: لا مبرر لعدم وجود سفير لنا في دمشق

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012، مؤكداً أن تونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري.وقال سعيد، خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".وأضاف، وفق مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للرئاسة التونسية، أن "هناك جهات كانت تعمل على تقسيم سوريا لمجموعة من الدول منذ بداية القرن 20 ولن تقبل بذلك".وفي الرابع من آذار/ مارس الجاري، جدد البلدان خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي ونظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي عبر ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.وفي التاسع من شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن الرئيس سعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا.يذكر أن تونس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، "احتجاجاً على قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات المناهضة له".وفي شباط/ فبراير 2012، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ، طرد السفير السوري آنذاك، وسحب أي اعتراف بنظام بشار الأسد.وأعادت تونس بعد ذلك بعثة دبلوماسية محدودة عام 2017، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.