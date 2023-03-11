إعلام الاحتلال: الاتفاق السعودي الإيراني "بصقة" في وجه إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنوصفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن ما حدث بين إيران والسعودية من اتفق بمثابة "بصقة في وجه إسرائيل".وبحسب ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن: "الاتفاق السعودي الإيراني "بصقة في وجه إسرائيل" وضربة قاسية لجهود نتنياهو لتوسيع اتفاقات أبراهام"وتابعت أن: "الاتفاق بين إيران والسعودية يرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وقد يبعث الحياة في الاتصالات لاتفاق نووي جديد".وبالأمس، أعلنت إيران والسعودية، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".