لبيد يُهاجم: بن غفير مهرج تيك توك فاشل وجبان

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، مساء الجمعة، وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير بأنه "مهرّج تيك توك فاشل وجبان".واتهم لبيد، بن غفير بأنه "تهرّب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ودعم حركات إرهابية".وكان بعض قادة الشرطة وجّهوا رسالة لنتنياهو الأربعاء، قالوا فيها إن بن غفير "يتدخل بعملية صنع القرار في الأحداث العملياتية".واتهموه بأنه "يستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، ويتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون".فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير مهاجمته لقادة الشرطة السابقين.وردًا على ذلك، دعا لابيد في تغريدته، الجمعة، بن غفير إلى إبداء الاحترام "لرؤساء الشرطة لأجيال"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).والخميس، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في تغريدة: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير اليوم قبل أن يفكك الشرطة ودولة القانون".وأصبح بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وزيرًا للأمن القومي مع تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي، ليصبح منذ ذلك الوقت مثار جدل في الداخل كما بالخارج نظرًا لمواقفه المتشددة والعنصرية.