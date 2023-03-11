مباشر | بحضور وزير الأوقاف.. إجراء القرعة الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام بالمحافظات الجنوبية

شؤون فلسطينية

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، تخللها حملة اعتقالات وعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات.

ففي قلقيلية اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة مدعومة بطائرات استطلاع، وشنت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأسرى المحررين في قلقيلية، عرف منهم الأخوين مالك وأسامة صبري وأديب غلبان وعبد الفتاح حرب والشاب عبدالله سعسع.

واستشهد في قلقيلية يوم أمس الجمعة الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا برصاص مستوطن، والفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل قلقيلية الشمالي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بتير في بيت لحم صباح اليوم السبت، ونفذت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين بينهم سيدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة إياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بتير.

أخبار ذات صلة

الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة &quot;مهمة&quot; في الاتجاه الصحيح

الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة "مهمة" في الاتجاه الصحيح

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

العوض: الاتفاق السعودي الإيراني يمكن البناء عليه لمصلحة القضية الفلسطينية

العوض: الاتفاق السعودي الإيراني يمكن البناء عليه لمصلحة القضية الفلسطينية

الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ26

الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ26

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حالة الطرق صباح السبت

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق صباح السبت

منخفض جوي قادم.. تطورات الطقس من السبت حتى الثلاثاء

منخفض جوي قادم.. تطورات الطقس من السبت حتى الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حالة الطرق صباح السبت

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق صباح السبت

الروائي الفلسطيني حسن حميد يفوز بجائزة نجيب محفوظ

الروائي الفلسطيني حسن حميد يفوز بجائزة نجيب محفوظ

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين

تفاصيل اجتماعي العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت في غزة

تفاصيل اجتماعي العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت في غزة

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

عادل إمام يغني أغنية ممنوعة لأحمد عدوية بطريقة مضحكة

عادل إمام يغني أغنية ممنوعة لأحمد عدوية بطريقة مضحكة

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

عربي

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

الجزائر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الجزائر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران