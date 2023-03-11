بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

رام الله - دنيا الوطنشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، تخللها حملة اعتقالات وعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات.ففي قلقيلية اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة مدعومة بطائرات استطلاع، وشنت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأسرى المحررين في قلقيلية، عرف منهم الأخوين مالك وأسامة صبري وأديب غلبان وعبد الفتاح حرب والشاب عبدالله سعسع.واستشهد في قلقيلية يوم أمس الجمعة الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا برصاص مستوطن، والفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل قلقيلية الشمالي.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بتير في بيت لحم صباح اليوم السبت، ونفذت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين بينهم سيدة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة إياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بتير.