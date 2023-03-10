شؤون فلسطينية

الديمقراطية في محافظة نابلس تستنكر اطلاق النار على سيارة المحاضر بجامعة النجاح أيمن المصري

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية في محافظة نابلس تكرار عمليات اطلاق الرصاص على سيارات شخصيات معروفه في نابلس، فمنذ أيام على سيارة نقيب المهندسين في نابلس يزن جبر وفجر اليوم على سيارة أيمن المصري المحاضر في جامعة النجاح.

ودعت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأجهزة الأمنية الى ملاحقة من هم وراء هذا الفعل المدان والكشف عن هويتهم وتقديمهم للقضاء.

وحذرت من مخاطر مثل هذه الأعمال التي تفتح على الفلتان الأمني والمساس بوحدة نسيجنا المجتمعي والوطني.

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