دولي

بسبب بن غفير.. ضباط كبار في إسرائيل يطالبون قائد الشرطة بالاستقالة

بسبب بن غفير.. ضباط كبار في إسرائيل يطالبون قائد الشرطة بالاستقالة
الوزيران المتطرفان بن غفير وسموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
طالب ضباط كبار في إسرائيل، اليوم الجمعة، قائد الشرطة المفوض يعقوب شبتاي بالاستقالة.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن التوتر يزداد في قيادة الشرطة، على خلفية إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لقائد شرطة تل أبيب.

ووفق قناة (كان) فقد حذر المشرفون المتقاعدون بالشرطة، بأنه "يجب على رئيس الوزراء نتنياهو عزل وزير الأمن القومي بن غفير من منصبه فهو مجرم ومدان وأحد جماعة فتية التلال المتطرفة، ونحن على بعد خطوة من انتفاضة ثالثة، وكل من يدعو إلى هدم منازل الفلسطينيين شرقي القدس في رمضان يريد إشعال المنطقة بأسرها".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أصدرت قراراً بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أمس الخميس.

وقالت المستشارة القضائية  غالي بهاراف - ميارا في بيان صدر عن مكتبها، إن هناك "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات" الرامية لعزل قائد الشرطة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصاً حول ما يتعلق بـ"الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".

وأضافت أنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وفق موقع (عرب 48).

وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات، حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".

بدورها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن بن غفير قوله رداً على قرار المستشارة القضائية: "الغريب أن المستشارة لم تتحدث معي قبل إعلانها التجميد ولم تسعى لفهم كيف اتخذت القرار".

وأضاف بن غفير "هذه مستشارة يسارية ومنحازة وغير موضوعية تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، بأجندة سياسية واضحة، وإعلانها يوضح مدى أهمية الإصلاح القانوني الذي تقوم به الحكومة، سندرس قرار التجميد، ونتخذ القرارات بعد ذلك".

وفي وقت سابق، قال بن غفير إن أشاد، المسؤول عن عملية تأمين الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المناهضة لحكومة نتنياهو، "يتساهل مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين" وذلك في ظل عمليات إغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد خلال المظاهرات شبه اليومية، كما يرى بن غفير أن أشاد "يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".

وعلى خلفية القرار الذي صدر بشأن عزل قائد شرطة تل أبيب، طالب مفوضون وقادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام للشرطة، شبتاي، بالاستقالة، واتهموه بـ"التعاون مع مجرم" في إشارة إلى بن غفير، والعمل على تحويل الجهاز إلى "ميليشيا خاصة".


أخبار ذات صلة

بسبب بن غفير.. ضباط كبار في إسرائيل يطالبون قائد الشرطة بالاستقالة

بسبب بن غفير.. ضباط كبار في إسرائيل يطالبون قائد الشرطة بالاستقالة

فشل ذريع لحكومة نتنياهو.. أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على اتفاق السعودية وإيران

فشل ذريع لحكومة نتنياهو.. أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على اتفاق السعودية وإيران

أول تعليق من بايدن على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أول تعليق من بايدن على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

الولايات المتحدة تُعلق على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران؟

الولايات المتحدة تُعلق على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران؟

الخارجية التركية: التقدم في العلاقات بين السعودية وإيران سيعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الخارجية التركية: التقدم في العلاقات بين السعودية وإيران سيعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

أول تعليق إسرائيلي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية

أول تعليق إسرائيلي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية

أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

بوساطة صينية.. السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الثنائية

بوساطة صينية.. السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الثنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عربي

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب