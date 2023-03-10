عربي

أمين عام "التعاون الإسلامي" يؤكد على ضرورة دعم إنجازات المرأة

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفى به في 8 مارس من كل عام، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه على الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها، وذلك انطلاقا من قناعة المنظمة بدور المرأة المهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة والاعتراف بإنجازاتها على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، خاصةً في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار.

وبهذه المناسبة العالمية المهمة والتي تعقد هذا العام تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا للمساواة بين الجنسين"، وجه الأمين العام رسالة تهنئة إلى المرأة في العالم الإسلامي وفي جميع أنحاء العالم، على كل ما حققته من إنجازات في المجالات كافة، وخاصةً على إنجازاتها في مجال العالم الرقمي والتكنولوجيا والابتكار رغم كل الصعاب التي تواجهها للمشاركة في تلك المجالات والناتجة عن الأنماط الاجتماعية التقليدية التي جعلت تلك المجالات حكراً على الرجال. 

وفي ظل اتساع الفجوة في المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في العديد من المجالات التنموية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والابتكار مما يعوق إطلاق العنان لابتكارات التكنولوجيا الكاملة ويقلل من فرص مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا والحكومة، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتذليل العقبات من أجل تحقيق مشاركة المرأة في المجالات كافة والوصول إلى عالم رقمي أكثر أمانًا وشمولية وإنصافًا من أجل مواجهة العديد من الأزمات العالمية وخلق مستقبل أفضل، ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للبشرية جمعاء.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تواصل جهودها في اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها وحظر التمييز ضدها في كافة المجالات في الدول الأعضاء وذلك من خلال ميثاقها وبرنامج عملها العشري 2025، وخطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة OPAAW، وبدء عمل منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، كأول جهاز متخصص يعني بشؤون المرأة، بالإضافة إلى كافة القرارات ذلت الصلة والصادرة عن القمم الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.  


أخبار ذات صلة

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

اختتام المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض

اختتام المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عربي

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب