أمين عام "التعاون الإسلامي" يؤكد على ضرورة دعم إنجازات المرأة



وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تواصل جهودها في اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها وحظر التمييز ضدها في كافة المجالات في الدول الأعضاء وذلك من خلال ميثاقها وبرنامج عملها العشري 2025، وخطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة OPAAW، وبدء عمل منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، كأول جهاز متخصص يعني بشؤون المرأة، بالإضافة إلى كافة القرارات ذلت الصلة والصادرة عن القمم الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.







وفي ظل اتساع الفجوة في المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في العديد من المجالات التنموية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والابتكار مما يعوق إطلاق العنان لابتكارات التكنولوجيا الكاملة ويقلل من فرص مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا والحكومة، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتذليل العقبات من أجل تحقيق مشاركة المرأة في المجالات كافة والوصول إلى عالم رقمي أكثر أمانًا وشمولية وإنصافًا من أجل مواجهة العديد من الأزمات العالمية وخلق مستقبل أفضل، ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للبشرية جمعاء.