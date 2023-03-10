أمين عام "التعاون الإسلامي" يؤكد على ضرورة دعم إنجازات المرأة
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفى به في 8 مارس من كل عام، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه على الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها، وذلك انطلاقا من قناعة المنظمة بدور المرأة المهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة والاعتراف بإنجازاتها على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، خاصةً في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار.
وبهذه المناسبة العالمية المهمة والتي تعقد هذا العام تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا للمساواة بين الجنسين"، وجه الأمين العام رسالة تهنئة إلى المرأة في العالم الإسلامي وفي جميع أنحاء العالم، على كل ما حققته من إنجازات في المجالات كافة، وخاصةً على إنجازاتها في مجال العالم الرقمي والتكنولوجيا والابتكار رغم كل الصعاب التي تواجهها للمشاركة في تلك المجالات والناتجة عن الأنماط الاجتماعية التقليدية التي جعلت تلك المجالات حكراً على الرجال.
وفي ظل اتساع الفجوة في المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في العديد من المجالات التنموية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والابتكار مما يعوق إطلاق العنان لابتكارات التكنولوجيا الكاملة ويقلل من فرص مشاركة المرأة في تصميم التكنولوجيا والحكومة، دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتذليل العقبات من أجل تحقيق مشاركة المرأة في المجالات كافة والوصول إلى عالم رقمي أكثر أمانًا وشمولية وإنصافًا من أجل مواجهة العديد من الأزمات العالمية وخلق مستقبل أفضل، ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للبشرية جمعاء.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تواصل جهودها في اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها وحظر التمييز ضدها في كافة المجالات في الدول الأعضاء وذلك من خلال ميثاقها وبرنامج عملها العشري 2025، وخطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة OPAAW، وبدء عمل منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، كأول جهاز متخصص يعني بشؤون المرأة، بالإضافة إلى كافة القرارات ذلت الصلة والصادرة عن القمم الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.
التعليقات