الروائي الفلسطيني حسن حميد يفوز بجائزة نجيب محفوظ





وأوضح بيان المجلس الأعلى للثقافة حول تفاصيل الجائزة، والتي أقامتها إدارة المسابقات التابعة للإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فوز الأديب الروائي الفلسطيني حسن حميد بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية.





وأشاد الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة بهذا الفوز الذي حققته إبداعات الدكتور حسن حميد الذي يعتبر من الأسماء الروائية الفلسطينية والعربية المجددة والمبدعة في عوالم الرواية.





وقال أبو سيف: إن الإبداع الفلسطيني دائم الحضور بغزارته الإبداعية والفنية التي تتوج بالفوز لما للمبدع الفلسطيني من حضور ثقافي في كافة المحافل العربيّة والعالمية.





وأضاف أبو سيف أن هذا الفوز يأتي ونحن نعزز من روايتنا وسرديتنا الوطنية الفلسطينية التي تبطل كل ادعاءات المحتل بتزويره لحقيقة أن هذه الأرض لنا، وخطابها المؤسس على ذاكرة تاريخ عميق وعظيم.



وتوجه أبو سيف بالتحية والتقدير للروائي حميد بالتهنئة على هذا الإنجاز الذي تعتز به الثقافة الفلسطينية.ومن جانبه بتصريح خاص، شكر الروائي حسن حميد لجنة تحكيم الجائزة وللمجلس الأعلى للثقافة المصرية الذين قدّروا مدونة من مدونات السرد الفلسطيني لتحقق الفوز وتحقق حضورها في السرد العربي.





كما توجه حميد بالشكر لوزارة الثقافة الفلسطينية التي أصدرت ورعت الرواية التي أهدي فوزها لشهداء البلاد وللبلاد التي تسكن ذاكرتنا ووعينا.



ومن الجدير ذكره أن الروائي حسن حميد كان قد حصل على جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله الروائية في العام 2021.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الأعلى للثقافة في جمهوريه مصر العربية فوز الروائي الفلسطيني حسن حميد بجائزة افضل رواية عربية بدروتها الحالية عن روايته ناغوغي الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية العام، 2021.