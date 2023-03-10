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فشل ذريع لحكومة نتنياهو.. أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على اتفاق السعودية وإيران

فشل ذريع لحكومة نتنياهو.. أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على اتفاق السعودية وإيران
المعارضة الإسرائيلية تتفق بأن الاتفاق السعودي الإيراني فشل لنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
اتفق عدد من المسؤولين الإسرائيليين في المعارضة، بأن الاتفاق الذي تم إعلانه بين إيران والسعودية اليوم الجمعة، بأنه فشل ذريع لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت زعيمة حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي، إن "السعودية تجدد العلاقات مع إيران العدو الأكبر لإسرائيل".

وأضافت: "هذا فشل كبير من قبل نتنياهو، هذه حكومة نتنياهو الخطيرة لن تدوم طويلاً، وهذا أمر مفرغ منه، لكن الضرر الهائل الذي سببته لأمننا، سنستغرق سنوات لإصلاحه".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينت، إن "تجديد العلاقات بين السعودية وإيران تطور خطير لإسرائيل وانتصار سياسي لإيران".

وأضاف أن هذه "ضربة قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران، وفشل ذريع لحكومة نتنياهو ناجم عن مزيج من الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي".

في السياق، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "المقترح الإسرائيلي للتطبيع مع السعودية، لن يتضرر من تجديد العلاقات بين السعودية وإيران"، وفق تعبيره.

وكان زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، على على الاتفاق.

وقال وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: إن "الاتفاق بين السعودية وإيران هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، وهذا انهيار لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران".

وأعلنت السعودية وإيران، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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