شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين
الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات والشخصيات الشريكة، اليوم الجمعة، إنها تابعت تَجدُد أزمة المدارس الحكومية وعودة حالة الإضراب منذ بداية شهر شباط/فبراير 2023.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الهيئة أجريت اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات الشعبية والاتحاد العام للمعلمين وجهات أخرى رسمية ذات علاقة ومع القوى والفصائل التي رعت المبادرة، بهدف الخروج من الأزمة بأسرع وقت وعودة انتظام العملية التعليمية، وذلك على أرضية التزام الجميع بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار/مايو الماضي من قبل المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الأمور، والتي تضمنت خمسة بنود تتعلق بعلاوة طبيعة العمل 15%، ودمقرطة اتحاد المعلمين، واعتماد نظام مهنة التعليم، وإعادة الخصومات، وانتظام الدوام والتعويض عن الفاقد. 
وأكدت الهيئة أن الالتزام ببنود المبادرة، يشكل الأرضية لاستقرار العملية التعليمية، وضمان عدم تكرار الازمة في المستقبل.

ومن خلال متابعتنا لتطورات أزمة النقابات، بما فيها المعلمين، وما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات، تنظر الهيئة بإيجابية الى ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 9/3/2023 بخصوص التزام الحكومة الكامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات.

ورحبت الهيئة على وجه الخصوص بقرار الحكومة صرف 5% من علاوة طبيعة العمل المتفق عليها وقيمتها 15% ابتداء من راتب شهر آذار/مارس الجاري، مع رصد باقي العلاوة (10%) على قسيمة الراتب على ان تصرف باثر رجعي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023 حال تجاوز الأزمة المالية الراهنة وانتظام صرف الرواتب. 

كما نظرت الهيئة بإيجابية لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة بأن الوزارة ستقوم بإعادة الخصومات. 

وتقول الهيئة إنها تتابع ما أعلنه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة المجلس المركزي للانعقاد قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد، واجراء انتخابات خلال فترة أربعة شهور، مجددة مطالبة الاتحاد بالالتزام بما تم التوافق عليه معه بخصوص تصور الدمقرطة، وسنستمر في متابعة موضوع الدمقرطة وصولا الى تمثيل دمقراطي نقابي لجميع المعلمين والمعلمات في اطار الاتحاد العام للمعلمين. 

وتابعت: "سنستمر في متابعة موضوع إقرار نظام مهنة التعليم والذي تابعنا مع الوزارة عدة مسودات منه وصولا الى نظام مهنة تعليم عصري ينصف المعلم ويرفع من جودة مهنة التعليم". 

وأعربت عن أملها بأن تؤدي هذه التطورات الإيجابية الى انتظام العملية التعليمية وعودة التدريس، وذلك على ضوء هذه التطورات الإيجابية والتي لم تكن لتحصل لولا تضحيات المعلمين ونضالاتهم النقابية المشروعة والشجاعة.

وودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم الى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين

الهيئة المستقلة تصدر بياناً بعد اتفاق الحكومة مع اتحاد المعلمين

تفاصيل اجتماعي العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت في غزة

تفاصيل اجتماعي العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت في غزة

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

نزال: فلتكن الاتفاقية مع السعودية فاتحة تصحيح إيران علاقاتها بالعرب وفلسطين

نزال: فلتكن الاتفاقية مع السعودية فاتحة تصحيح إيران علاقاتها بالعرب وفلسطين

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

كيف عقبت حماس على اتفاق السعودية وإيران بإعادة العلاقات؟

كيف عقبت حماس على اتفاق السعودية وإيران بإعادة العلاقات؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

زعارير: التصعيد بحق الأسرى يستوجب هبة شعبية للدفاع عنهم ونصرتهم

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

حماس تنعى الشهيد أمير مأمون عودة

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عربي

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب