وزارة الخارجية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران





وتؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من شأن هذا الاتفاق ان يفضي الى الاستقرار والأمن والتعاون بين دول المنطقة، ويساهم في معالجة القضايا والأزمات العالقة في منطقتنا، ويبعد شبح الاقتتال والحروب، ويسحب البساط من ايدي بعض الدول التي كانت تبحث عن حلول عسكرية لأزماتها.





وفي هذا الإطار تهنئ الوزارة المملكة العربية السعودية بهذا الإنجاز الدبلوماسي ونبارك لها هذا القرار الذي يعكس عمق رؤية سياسية ومسؤولية تاريخية تجاه شعبها وشعوب المنطقة والعالم. و"نبارك للمملكة قيادة وشعبا هذا الإنجاز الهام والمسؤول".

رام الله - دنيا الوطنترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والذي تم برعاية صينية.