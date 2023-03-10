نزال: فلتكن الاتفاقية مع السعودية فاتحة تصحيح إيران علاقاتها بالعرب وفلسطين





وقال المتحدث باسم الحركة عضو المجلس الثوري، جمال نزال، في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): "السعودية تملك الشرعية الكاملة لإعادة التوازن إلى علاقة إيران مع العرب وعلى أساس احترام إيران الدول العربية".





وأضاف نزال أن "هناك الكثير مما يمكن ويجب إصلاحه، نحن مع المنعة الاستراتيجية للبلدين وتنقية العلاقة بينهما".





وقال: إن "السعودية تحترم مصالح دولة فلسطين وتدعم الشرعية الفلسطينية ووحدة الكلمة، مشيراً إلى أن المساس بالسعودية يضر بفلسطين، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد إيران مرفوضة، ولا تعبر إلا عن عدوانية احتلال لا يستحق التعاطف من أحد".





وتابع المتحدث باسم حركة فتح: "فلتكن هذه فاتحة تصحيح إيران علاقاتها بالعرب ومنهم أيضا دولة فلسطين لتكون علاقة بين دولتين لا علاقة بين دولة وأفراد".

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الجمعة، بعودة العلاقات السعودية الإيرانية.