شؤون فلسطينية

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين
الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين.

كما ثمنت الرئاسة في تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الدور الصيني الإيجابي الذي أسهم في التوصل لهذا الاتفاق.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها بأن يؤدي ذلك إلى استقرار وتعزيز المناخ الإيجابي في المنطقة.

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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