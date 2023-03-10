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دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران
دول عربية ترحب باتفاق إعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران
رام الله - دنيا الوطن
رحبت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والعراق ولبنان ومصر، والأردن، اليوم الجمعة، باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وثمنت الإمارات في تصريح نقلته قناة (العربية)، دور الصين في الاتفاق بين السعودية وإيران، وقالت: "نؤمن بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة لترسيخ مفهوم حسن الجوار".

كما أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، بأن اتفاق السعودية وإيران "سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية".

وأضافت وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية: "ينعقد أمل بأن تساهم الخطوة السعودية الإيرانية في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما رحب رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، بالاتفاق بين الرياض وطهران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيدخل المنطقة في حقبة جديدة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تطلعها بأن يسهم اتفاق السعودية وإيران في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، أن الاتفاق السعودي-الإيراني يأتي تتويجاً لرؤية الجانبين بأولوية الحوار، مضيفاً أن الاتفاق بين الجارتين يُدشِّن مرحلة جديدة من الفُرص الجماعيّة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعربت عن أملها بأن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني بتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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