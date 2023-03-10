شؤون فلسطينية

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
من منطلق حرصها على تعزيز فرص التعاون مع الجامعات العالمية والعربية، نظمت جامعة النجاح الوطنية اليوم الجمعة ١٠/٣/٢٠٢٣زيارةً إلى جامعة عجمان في دول الإمارات العربية المتحدة لبحث آفاق التعاون والتواصل المشترك بين كليتي الطب في الجامعتين.

ورحب رئيس جامعة عجمان د.كريم صغير وبحضور الهيئة الإدارية العليا للجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية فيها، بوفد جامعة النجاح الوطنية الذي ضم كل من نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية د.عبد السلام الخياط، ومدير مركز الإعلام في الجامعة م. غازي مرتجى، ومدير مركز التعليم المستمر د.محمد الصباح، وتمارا حبايبة من العلاقات العامة.

وأشاد صغير بجامعة النجاح الوطنية وإنجازاتها على المستويات كافة وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات مع الجامعات العربية.

وتحدث صغير عن جامعة عجمان والكليات التي تضمها ومن ضمنها كلية طب الأسنان والتي تعد من أفضل الكليات في دولة الإمارات.

من جهته شكر د. الخياط إدارة جامعة عجمان على حسن الاستقبال، وتحدث عن إنجازات جامعة النجاح الوطنية، وتصدرها للعديد من التصنيفات العالمية والعربية للجامعات، وحرصها على مستقبل الطلبة وتحصيلهم العلمي، وعملها الدائم والمتواصل لتوفير بيئة علمية مناسبة لهم ولتطلعاتهم.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الأكاديمي بين الطرفين وسبل تعزيزه، إضافةً لتأكيد التعاون الثقافي للطلبة والعاملين في جامعة النجاح الوطنية وتحديدًا كلية الطب وعلوم الصحة بتخصصي الطب البشري والأسنان، وفي مجال البحث العلمي جرى تباحث إمكانية تبادل الخبرات ونشر الأبحاث المشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المتبادل.

واختتم الوفد زيارته بجولة في حرم جامعة عجمان للتعرف على الجامعة وكلياتها ومرافقها المختلفة.

ويذكر أن جامعة عجمان تعد من أفضل 150 جامعة تم تأسيسها خلال الخمسين سنة الماضية، ويشغل عدد من خريجي جامعة النجاح الوطنية مناصب إدارية فيها.


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