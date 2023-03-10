شؤون فلسطينية

أحد مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب يكشف كواليس جديدة

أحد مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب يكشف كواليس جديدة
من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
كشف المصاب الإسرائيلي، ميخائيل أوسيدون، الذي أصيب في عملية إطلاق النار في تل أبيب أمس الخميس، كواليس جديدة بشأن الحادث.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "مشينا في شارع ديزنغوف من الشمال إلى الجنوب، في طريقنا لحضور حفل زفاف، وعند التقاطع مباشرة المنفذ أطلق علينا النار".

وأضاف: "أصيب صديقي الذي كان على يساري برصاصة انتقل بعدها المنفذ إلى الجانب الآخر وأطلق عليّ الرصاص، حرّكت رأسي ، فأصيب خدي وليس رأسي، أصابت رصاصة أخرى صديقي الآخر وسقط صديقاي للأسف".

وتابع: "حاولت الهرب وظل يركض ورائي، فأطلق رصاصة أخرى لكنها لم تصبني، واصلت شمالا ودخلت محل آيس كريم، فطلبت منهم استدعاء سيارة إسعاف لي، صلّوا من أجل أصدقائي".

وأسفرت عملية إطلاق النار في تل أبيب عن إصابة خمسة إسرائيليين، اثنان بحالة الخطر، فيما استشهد منفذ العملية معتز الخواجة من بلدة نعلين.

 


أخبار ذات صلة

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

الرئاسة ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين

كيف عقبت حماس على اتفاق السعودية وإيران بإعادة العلاقات؟

كيف عقبت حماس على اتفاق السعودية وإيران بإعادة العلاقات؟

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

أحد مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب يكشف كواليس جديدة

أحد مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب يكشف كواليس جديدة

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

التربية والتعليم تُوجه دعوة عاجلة للمعلمين وتتحدث عن إعادة الخصومات

التربية والتعليم تُوجه دعوة عاجلة للمعلمين وتتحدث عن إعادة الخصومات

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

صورة.. شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفد من جامعة النجاح يزور جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عربي

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين