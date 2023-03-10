أحد مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب يكشف كواليس جديدة





وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "مشينا في شارع ديزنغوف من الشمال إلى الجنوب، في طريقنا لحضور حفل زفاف، وعند التقاطع مباشرة المنفذ أطلق علينا النار".





وأضاف: "أصيب صديقي الذي كان على يساري برصاصة انتقل بعدها المنفذ إلى الجانب الآخر وأطلق عليّ الرصاص، حرّكت رأسي ، فأصيب خدي وليس رأسي، أصابت رصاصة أخرى صديقي الآخر وسقط صديقاي للأسف".





وتابع: "حاولت الهرب وظل يركض ورائي، فأطلق رصاصة أخرى لكنها لم تصبني، واصلت شمالا ودخلت محل آيس كريم، فطلبت منهم استدعاء سيارة إسعاف لي، صلّوا من أجل أصدقائي".





وأسفرت عملية إطلاق النار في تل أبيب عن إصابة خمسة إسرائيليين، اثنان بحالة الخطر، فيما استشهد منفذ العملية معتز الخواجة من بلدة نعلين.









رام الله - دنيا الوطنكشف المصاب الإسرائيلي، ميخائيل أوسيدون، الذي أصيب في عملية إطلاق النار في تل أبيب أمس الخميس، كواليس جديدة بشأن الحادث.