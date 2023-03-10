الفريق الرجوب يُطلق فعاليات ماراثون فلسطين الدولي 2023



وحيى الفريق الرجوب المشاركين الذيين تجاوز عددهم 10 الاف مشارك من كل فئات المجتمع، وهو ما يؤكد أهمية الحدث وقوة الشعب الفلسطيني وعظمة رسالته وصموده على أرضه.



ووجه الرجوب التحية للشعب الفلسطيني العظيم، الذي بالرغم من كل المجازر والإرهاب الذي يمارس بحقه وبحق المقدسات والأرض والأسرى، إلا أنه هنالك الالاف من أمام كنيسة المهد يشاركون في فعاليات هذا الماراثون الذي يحمل عدة رسائل هي: رسالة للمجتمع الدولي وهي "آن الأوان لوقف إجرام وإرهاب الاحتلال الذي يمارس علنا القتل الجماعي بحق الفلسطينيين ويطبق سياسة التطهير العرقي بحق الأرض والإنسان"، والرسالة الثانية للعرب كافة والتي تؤكد: "أننا في فلسطين في القدس وبيت لحم وكل المدن الفلسطينية خط الدفاع الأول عن أمن وكرامة الشعوب العربية"، املا أن يكون هنالك وقفة عربية لصالح فلسطين، والرسالة الثالثة إقامة دولة فلسطينية شرط لوجود الأمن والأمان في المنطقة.



ووجه رئيس المجلس شكره إلى كافة القائمين على إنجاح هذا الحدث الرياضي من منظمين وشركاء ورعاة كما شكر كافة أهالي بيت لحم على سعة صدرهم وتعاونهم في إنجاح هذا الماراثون



وجاءت نتائج الماراثون على النحو التالي:

نتائج سباق 42 كم



فئة الذكور



1- شاكيب الأطرش - المغرب



2- أحمد طه - فلسطين



3- سيرخيو بايو - إسبانيا



فئة الإناث



1- بشرى إريكسون - الدنمارك



2- فانيسا فيلنوف - كندا



3- ريتشل هيرتسمون - الولايات المتحدة الاميركية



نتائج سباق 21 كم



فئة الذكور



1- عبد الرحمن العبيات - فلسطين



2- بوربوس ارتازا - الفرنسا



3- قتيبة أبو نعيم - فلسطين



فئة الإناث



1- ندين ملحم- فلسطين



2- بيان أسامة - فلسطين



3- نور مدهون - فلسطين



نتائج سباق 10 كم



فئة الذكور



1- عزالدين جعافرة - فلسطين



2- إيريك رونبيرغ - النرويج



3- أحمد وريدات - فلسطين



فئة الإناث



1- نيكولا أفديلا - فلسطين



2- مايا سكريدينستاد - النرويج



3- حنين الريماوي - فلسطين



وبعد ختام الماراثون تم تكريم الفائزين والشركاء الاستراتيجيين: بنك فلسطين، وشركة جوال، وشركة مدى، وشركة سبيتاني.

والشركاء والرعاة وهم: بلدية بيت لحم، ومحافظة بيت لحم، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وجهاز الشرطة، وجمعية الإغاثة الطبية، ومعهد الشراكة – جامعة ببيت لحم، مركز السلام- بيت لحم، سرية رام الله الأولى.



والراعي الطبي: الهلال الأحمر، وميديكير، والمسروجي، و"fizik clinik"، وراعي الضيافة: سنيورة، الجبريني للألبان، وشركة بافاريا، وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، شركة صالح خلف، وراعي الفعاليات الفنية والثقافية: الرؤيا العالمية/ جمعية الرواد للثقافة والفنون، "action aid"، "right to play"، جمعية الكتاب المقدس، والراعي الإعلامي: تلفزيون فلسطين، قناة فلسطين الشباب والرياضة، شبكة أجيال الإذاعية.

رام الله - دنيا الوطنأطلق الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون فلسطين الدولي بنسخته التاسعة- 2023 في مدينة بيت لحم، تحت شعار "اركضوا للحرية"، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من كلا الجنسين، منهم نحو 1800 مشارك أجنبي من 90 دولة حول العالم.