شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تُوجه دعوة عاجلة للمعلمين وتتحدث عن إعادة الخصومات

التربية والتعليم تُوجه دعوة عاجلة للمعلمين وتتحدث عن إعادة الخصومات
رام الله - دنيا الوطن
دعا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، جميع المعلمين والمعلمات العودة للدوام اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأحد الـ 12 من آذار/مارس الجاري.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لاحقاً لما أعلنه رئيس الوزراء بخصوص النظر بإيجابية لموضوع الخصومات، فإنه سيتم إعادتها على راتب شهر آذار/مارس الجاري لكل من يلتزم بالدوام  والتعويض طبقا لخطة الوزارة".

وحيا الخضور المعلمين والمعلمات الذين واظبوا على أداء مهماتهم إزاء طلبتهم طيلة الفترة الماضية دون انقطاع.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أمس الخميس، قال إنه بموجب الاتفاق مع الحكومة فإن الأخيرة ستلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأضاف في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تثبيتها على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف ما نسبته 5%، من علاوة طبيعة العمل اعتباراً من شهر آذار/مارس 2023.

ووفق البيان، فإن الحكومة ستلتزم بتنفيذ النسبة المتبقية 10% فور انتظام صرف الرواتب مع الحفاظ على الأثر الرجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

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