مباشر | في خطوة مفاجئة.. إيران والسعودية تعلنان عودة العلاقات الثنائية

دولي

الولايات المتحدة تُعلق على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران؟

الولايات المتحدة تُعلق على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران؟
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن السعوديين "أبلغونا باتصالاتهم مع الإيرانيين لكن لم يكن لنا دور في الاتفاقية التي أبرمت بينهما".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، أن "التزامات الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط لم تتراجع".

وتابع: "سننتظر ونرى ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها بعد إبرامها الاتفاقية مع السعودية"، مشيراً إلى أن "ما يهمنا هو إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".

نت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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