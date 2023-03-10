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كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟

كيف علّق حسن نصر الله على عودة العلاقات بين السعودية وإيران؟
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن "التحول المتعلق بالتقارب السعودي الإيراني جيد ولن يكون على حساب شعوب المنطقة وإنما لمصلحتها".

وأضاف في كلمة له نقلتها قناة (الميادين)، أنه "في حال سار التقارب السعودي الإيراني في المسار الطبيعي فيمكن أن يفتح آفاقاً في المنطقة وفي لبنان أيضاً".

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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