مسؤول سعودي كبير يتحدث عن عودة العلاقات مع إيران

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.





وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.





وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

وأضاف في تصريح نقلته قناة (العربية): ناقشنا مع إيران أسباب الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها، مؤكداً بأن الترحيب بمبادرة الصين، يأتي انطلاقا من نهج التمسك بمبادئ حسن الجوار وتعزيز الأمن.وأعرب مستشار الأمن الوطني السعودي عن أمله، بأن "نستمر في مواصلة الحوار البناء مع إيران، مشيراً إلى أن "تطوير العلاقات مع إيران من منطلق تمسكنا بمبادئ حسن الجوار".وأكد العيبان أن ما تم التوصل إليه من تأكيد احترام سيادة الدول يعد ركيزة أساسية لتطور العلاقات، موضحاً: "يسرنا التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد مباحثات معمقة".وقال: إن "المباحثات مع طهران حظيت بدعم قيادات السعودية وإيران والصين".