الاحتلال يصيب شاباً بجراح حرجة في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بإصابة شاب بجراح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قلقيلية.وأضافت الوزارة في تصريح مقتضب أن الشاب وصل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، وقد أصيب بجراح حرجة بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.وكانت وزارة الصحة، أفادت اليوم الجمعة، باستشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما)، برصاص مستوطن، شرق قلقيلية.وكان مستوطن أطلق النار صباح اليوم، صوب الشاب الشيخ- وهو من قرية سنيريا جنوب قلقيلية- في محيط مستوطنة (معاليه شمرون) الجاثمة على أراضي بلدتي كفر ثلث وعزون شرق المحافظة، وقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد.