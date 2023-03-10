دولي

الخارجية التركية: التقدم في العلاقات بين السعودية وإيران سيعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الخارجية التركية: التقدم في العلاقات بين السعودية وإيران سيعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة
إيران والسعودية تعلنان الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت في بيان لها، إن "التقدم في العلاقات بين السعودية وإيران، سيعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.





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