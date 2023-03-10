ماذا قال الرئيس عباس بعد فوز الرئيس الصيني بولاية رئاسية جديدة؟

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، شي جين بينغ، بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثالثة.وأعرب الرئيس عباس في برقيته، عن أطيب تهانيه القلبية بإعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة، وبتصويت نواب البرلمان بالإجماع لصالحه، وهو ما يمثل الثقة الكبيرة التي يحظى بها، ويعكس نتيجة عمله وإخلاصه في قيادة بلده وشعبه، والوصول بها لهذا المستوى الأمثل من التقدم والرخاء.وقال الرئيس عباس لنظيره الصيني إننا "واثقون من مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات للصين وشعبها، وتحقيق المزيد مما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".وأكد الرئيس، حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وتقديره الكبير لدور الصين بقيادة الرئيس جين بينغ تجاه شعبنا وقضيته العادلة.وتمنى الرئيس عباس للرئيس جين بينغ، دوام الصحة والسعادة والنجاح، وللصين وشعبها الصديق دوام التقدم والإزدهار.