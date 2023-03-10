أبو كويك: الاعتداء على مركبة الأكاديمي أيمن المصري نهج تخويفي



كما ناشد "أبناء شعبنا والشخصيات الوطنية والاعتبارية والأحزاب لتحمل مسئولياتهم تجاه هذه القضية، ورص الصف في وجه قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه".





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إنّ "الاعتداء على مركبة أستاذ الإعلام في جامعة النجاح بنابلس، الأكاديمي أيمن المصري نهج تخويفي، وسلوك مرفوض؛ لن ينجح في تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة والنشطاء المجتمعيين".وحذر أبو كويك في تصريح صحفي، أبرزه موقع (حرية نيوز)، من أن "تكرار هذه الحوادث دون رادع قانوني وقضائي، يضع علامات استفهام حول دور السلطة وأجهزتها فيها.ونبه إلى أن "عدم محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا حوادث شبيهة، ومن بينها الاعتداء على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر وإطلاق النار على مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر قبل أيام، بمثابة تشجيع للمعتدين لارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي تضع السلم الأهلي على المحك وتزعزع الأمن في أحيائنا".ودعا أبو كويك، "السلطة وأجهزتها الأمنية لموقف حازم يضمن وقف هذه الانتهاكات الخارجة عن أعراف شعبنا وقيمه وأخلاقه، والعمل الجاد لمحاسبة المعتدين ووضع حد لهم بالطرق القانونية".