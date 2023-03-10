عربي

اختتام المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض

اختتام المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة العدل السعودية بنجاح اليوم الأول من المؤتمر الدولي الافتتاحي للعدالة في الرياض، وعلى مدار يومين، جمع المؤتمر 50 من الحقوقيين والخبراء القانونيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيف تعمل التكنولوجيا على تغيير الأنظمة القانونية وجعل العدالة أكثر شفافية ومتاحة للجميع.

وأشار وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، إلى: "إن اليومين الماضيين كانا ناجحين للغاية، حيث تمكنَّا من تبادل المعرفة والخبرة مع أذكى العقول القانونية من جميع أنحاء العالم". وأضاف: "نأمل أن يكون للحوار والتعاون الذي يتم تعزيزه خلال هذا المؤتمر تأثير كبير على التطور المستقبلي لحلول العدالة الرقمية عالمياً".

وحضر المؤتمر 25 متحدثًا وتكون من 6 جلسات رئيسية، ودعا المشاركين إلى المشاركة تحت شعار "تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال الابتكار الرقمي"، وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها على نطاق واسع، من دور الرقمنة في تعزيز العدالة الوقائية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي في ممارسة القانون واستخدام البيانات الجماعية للتنبؤ بالنتائج القضائية.

وتضمن اليوم الأخير لالمؤتمر الدولي للعدالة ثلاث جلسات رئيسية: "استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة" و"تحليلات البيانات لتعزيز العدالة" و"مستقبل حل النزاعات البديلة في ضوء التحول الرقمي"، وتضمن المتحدثون المشاركون خبراء في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والوساطة الرقمية، والتوفيق عن بُعد، الذين تبادلوا المعرفة والخبرات حول كيف يمكن للأجهزة القضائية الممكّنة رقميًا أن تخلق مجتمعات أكثر ازدهارًا وضمان عدالة شفافة ومتاحة للجميع ومنصفة.

ومنذ تقديم رؤية 2030، جعلت جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية المملكة رائدة عالميًا في مجال العدالة الرقمية، واعتبارًا من عام 2023، أصبحت أكثر من 90٪ من الخدمات القضائية في المملكة رقمية، حيث توفر بوابة نجيز Najiz التابعة لوزارة العدل للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 خدمة إلكترونية قضائية. 

وخلال العام الماضي وحده، سهلت الخدمات الرقمية الموسعة في المملكة أكثر من 2.37 مليون جلسة استماع عبر الإنترنت، وأصدرت أكثر من 1.1 مليون حكم، وأصدرت أكثر من 5.2 مليون توكيل إلكتروني. 

وسعت المملكة من خلال استضافة المؤتمر، إلى تزويد أصحاب المصلحة القانونيين على مستوى العالم بمنصة جديدة مهمة لتبادل الخبرات حول التحول الرقمي وتعزيز التعاون الدولي بشأن المستقبل الرقمي للأنظمة القانونية.

أخبار ذات صلة

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

سوريا: عودة مطار حلب للخدمة بعد العدوان الإسرائيلي

سوريا: عودة مطار حلب للخدمة بعد العدوان الإسرائيلي

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية

البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

البحرين تدين اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

حمادة: عملية تل أبيب تأكيد على نهج المقاومة لردع جرائم الاحتلال

حمادة: عملية تل أبيب تأكيد على نهج المقاومة لردع جرائم الاحتلال

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب قلقيلية

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب قلقيلية

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

لليوم الـ25.. الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون في ساحات السجون

لليوم الـ25.. الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون في ساحات السجون

منوعات

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

شاهد.. رامي صبري يخضع لعملية تجميل في الوجه

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لهذا السبب.. إليسا ترفض الصلح مع زياد برجي

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

لن تصدق.. سعر صادم لحذاء مايا دياب

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه &quot;رامز نيفر إند&quot; في رمضان 2023

رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه "رامز نيفر إند" في رمضان 2023

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

بالصور.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانين في دبي

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

شاهد.. إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي على المسرح

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

ما حقيقة وجود خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب؟

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي عند وصولها قطر

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عربي

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

جمعية مصارف لبنان تعلن العودة إلى الإضراب

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تونس: الرئيس سعيّد يحل جميع المجالس البلدية

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج