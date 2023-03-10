بحر: العملية الفدائية في عمق الكيان رد طبيعي على مجازر الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التشريعي بغزة أحمد بحر "إن العملية الفدائية في عمق كيان الاحتلال تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على مجازر الاحتلال آخرها مجزرة جبع صباح اليوم وهمجيته اليومية بحق الشعب الفلسطيني".وأضاف بحر في تصريح صحفي أن "بطش الاحتلال وإرهابه لن يمنع الإرادة الفلسطينية من مواصلة الثورة وتنفيذ العمليات الفدائية حتى التحرير".وتابع أن "هذه العمليات البطولية المتتالية وتعاظم العمل المقاوم تؤكد على أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة ونبذ الارتهان للمحتل الغاصب".ووجه بحر التحية "لأبطال شعبنا منفذي العمليات البطولية الذين أثبتوا فشل المنظومة الأمنية للاحتلال وباتوا يشكلون رادعا قويا له".