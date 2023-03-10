حركة المقاومة الشعبية تبارك عملية تل أبيب

قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إن "العملية البطولية في شارع ديزنغوف بتل أبيب المحتلة، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث لا أمان لهذا العدو فوق أرضنا الفلسطينية مهما اتخذ من احتياطات وتدابير".



وأضافت في بيان صحفي: "نبارك العملية البطولية ونحتسب عند الله منفذها البطل والذي انتفض وثأر لشهدائنا و عوائلنا المكلومة، وأرسل رسالة واضحة للعالم بأسره أن شعبنا لن يترك حقه، وأنه ماض حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال والخلاص من هذا العدو المجرم".



وتابعت في بيانها: "ندعو إلى تصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية والداخل المحتل ومهاجمة العدو في كافة نقاط التماس والمواجهة مع العدو وجنوده ومستوطنيه الارهابيين".







رام الله - دنيا الوطن