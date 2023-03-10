قرعاوي يدعو للتوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي شعبنا من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا النائب فتحي قرعاوي أبناء شعبنا الفلسطيني على اختلافه، شعبيا ورسميا وفصائليا إلى التوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي شعبنا من تغول الاحتلال.وأكد النائب قرعاوي على أن "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بجريمة اغتيال هذا العدد من المقاومين إشارة واضحة إلى أن شعبنا بحاجة شديدة للحماية".وأضاف: "على المجتمع الدولي ومعه كل الأطراف المعنية التدخل لوقف هذا العدوان السافر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته"، داعياً لتحرك دبلوماسي وإعلامي لفضح جرائم الاحتلال دولياً.