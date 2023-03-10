إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه ونصرة للأسرى.ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح في بلدة بيتا، وانطلقت مسيرة رافضة للاستيطان وإقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح، أطلق خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطن.واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطناً خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن.كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية قريوت جنوب نابلس، واستهدف خلالها جنود الاحتلال منازل المواطنين بالقنابل الغازية.ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق.وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني، والاختناق بالغاز السام خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الاسبوعية.وفي رام الله، أحرق شبان غرفاً عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على المدخل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله.وامتدت المواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة صوب المواطنين.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.واعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم من التنزه في أراضيهم في منطقة "اغزيوة"، القريبة من مستوطنة "ماعون".وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحاصرتها واعتدت على المصلين المتواجدين في المكان.ويؤدي عشرات المواطنين والمتضامنين صلاة الجمعة دعماً للأهالي المهددة منازلهم بالهدم في حي البستان ووادي قدوم.وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.