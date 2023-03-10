خاطر: عدوان الاحتلال على جنين محاولة فاشلة لإخماد لهيب المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن عدوان الاحتلال على جنين صباح اليوم، هو محاولة فاشلة لإخماد لهيب المقاومة المشتعل في الضفة الغربية.وأضاف في تصريح صحفي أن "الاحتلال الصهيوني يسعى لوأد المقاومة في الضفة الغربية وإنهاء الحاضنة الشعبية لها"، مؤكدة أن "الاحتلال الصهيوني يهدف من خلال السياسة الدموية التي ينتهجها الحد من تصاعد المقاومة بالضفة الغربية".وأشارت خاطر إلى أن "السلطة تحارب المقاومة مع الاحتلال الصهيوني لأن ذلك يصب في مصلحتها"، وفق قولها.