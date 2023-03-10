شؤون فلسطينية

المطران حنا: لن يرضخ الفلسطينيون لضغوطات وابتزازات الاحتلال

المطران حنا: لن يرضخ الفلسطينيون لضغوطات وابتزازات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم "إن العدوانية الاحتلالية مستمرة ومتواصلة فالاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات في اكثر من مكان وموقع والتآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تتم وبأساليب مختلفة ومتعددة معهودة وغير معهودة والاحتلال يسعى بشكل مباشر او عبر وكلاءه للنيل من عزيمة وارادة شعبنا واصراره على الصمود والرباط والتمسك بالثوابت الوطنية".

وأضاف: "الفلسطينيون رقم صعب لن يرضخوا لضغوطات وابتزازات واملاءات الاحتلال وسياساته العدوانية وهم متشبثون بثوابتهم وحقوقهم ولا تنازل عن حبة تراب من ثرى هذه البقعة المقدسة من العالم لا سيما مدينة القدس التي هي عاصمة فلسطين وحاضنة اهم مقدساتنا المسيحية والاسلامية".

وقال المطران حنا: "إننا سنبقى ندافع عن شعبنا الفلسطيني المظلوم فهذا واجب انساني واخلاقي وديني ووطني ولن نرضخ لاية ضغوطات ايا كان شكلها وايا كان لونها".

وتابع: "الاحتلال ينزعج من كلمة الحق وينزعج من اولئك الذين يدافعون عن عدالة القضية وفي المفهوم الاستيطاني الاحتلالي الهمجي فإن العربي الجيد هو العربي الميت وهم يريدوننا امواتا ولكننا لن نكون وسنبقى نواصل خدمة شعبنا والدفاع عن قضيته العادلة".

وأردف: "الاحتلال يريدنا ان نكون صامتين لا حول لنا ولا قوة امام هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق انساننا الفلسطيني، ومن يدافعون عن الحق الفلسطيني قد يتهمون بالارهاب والعنف والتحريض عن القتل".

وختم بالقول: "لن يخيفنا تحريضهم ومبادئنا لا تباع ولا تشترى وسنبقى متمسكين بمبادئنا وانتماءنا لشعبنا وقضيته العادلة".

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