دولي

أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/ مايو المقبل، مبيناً أن تقديم موعد الانتخابات جاء استجابة لرغبة الشعب واستنادا للدستور.

وقال أردوغان، في خطاب له اليوم عقب توقيع المرسوم، إن تقييماً شاملاً أجري لكيفية إجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وحول تصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره، قال أردوغان، إنها كانت "صادمة وتظهر أنهم لا يعلمون شيئا عن واقع الأزمة" مضيفاً أنها "تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات".

وأضاف الرئيس التركي أن "هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وأكد أن حكومته عملت منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال على البحث والإنقاذ وتفقد المدن المنكوبة، وأنها أعدت خططاً للتعامل مع الكارثة ومختلف تداعياتها.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تمكنت من رفع آثار الزلزال، وستكمل بناء 300 ألف منزل في عام واحد.

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