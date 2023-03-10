الجبهة الشعبية القيادة العامة تنعى شهداء جنين وتدعو لتصعيد العمل المقاوم





وقالت الجبهة في بيانت صحفي، إن الشهداء "ارتقوا في عملية اغتيال جبانة أقدم عليها الاحتلال الصهيوني في جبع جنوب جنين، ونؤكد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه".



وأضافت: "إذ تزف الجبهة ثلة من مجاهدي شعبنا الأبطال، نؤكد أن سيل دمائهم المباركة لن يثني رفاق دربهم عن مواصلة النضال ومسيرة الكفاح المسلح حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني".



وتابعت الجبهة في بيانها: "كما نؤكد على أن الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا سيكون انتفاضة في كل مناطق الاشتباك مع العدو تجسد المقاومة فكراً وعملاً، تحرق الأيادي الآثمة التي تبطش بشعبنا".







رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهداء جنين، الشهيد سفيان فاخوري (26 عاماً)، والشهيد أحمد فشافشة (22 عاماً)، والشهيد نايف ملايشة (25 عاماً).