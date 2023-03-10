إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، وآخر نتيجة سقوطه، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.