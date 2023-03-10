المطران حنا: عمليات القتل اليومية ضد شعبنا هي حرب شاملة بهدف تدمير كل شيء



وأضاف حنا، أن "المستوطنين يعيثون فسادا ودمارا وخرابا بعنصريتهم المقيتة ولكنهم في المقابل لن يتمكنوا من النيل من عزيمة شعبنا وارادته وتشبثه بثوابته الوطنية".



وتابع: "ندرك جيدا أننا أمام مرحلة في غاية التعقيد ليس فقط بسبب العنصرية الاحتلالية المستشرية بل بسبب الحالة العربية التي تسودها مظاهر الوهن والضعف والخلل في التعاطي مع القضية الفلسطينية وكذلك بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج الى كثير من الاصلاح والترتيب والتغيير نحو ما هو أفضل".



وأردف: "أمام همجية المستوطنين وعنصريتهم لن يستسلم الفلسطينيون ولن يرفعوا الراية البيضاء وسيبقى شعبنا متمسك بحقوقه وثوابته على أمل أن ينال هذا الشعب حريته ويستعيد حقوقه بأسرع ما يمكن".







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم إن "عمليات القتل اليومية ضد شعبنا مستمرة ومتواصلة وبشكل في غاية البشاعة ويبدو أننا أمام حرب شاملة بهدف تدمير كل شيء، والنيل من كرامة وعزيمة وارادة وصمود شعبنا الفلسطيني".