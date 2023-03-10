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بوساطة صينية.. السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الثنائية

بوساطة صينية.. السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الثنائية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط/ فبراير الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأُعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدوره، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالصين لدورها في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

وقال شمخاني "أجريت مباحثات مكثفة مع مستشار الأمن الوطني السعودي بالصين منذ الاثنين الماضي"، موضحاً أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأوضاف  شمخاني: "وفق الاتفاق، سيتم تبادل السفراء بين طهران والرياض في غضون شهرين"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

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