الإمارات تُعلّق على عملية إطلاق النار في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأدانت دولة الإمارات بشدة ما وصفته "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في تل أبيب، مساء الخميس، وأسفر عن إصابة عدد من الإسرائيلين.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأعربت الوزارة الإماراتية عن "تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".