الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تراجعت عن تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله، والذي كان مقرراً اليوم الجمعة.وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها تتابع وتبذل جهودا مستمرة ومتواصلة من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزة.وكان الشهيد الخواجا استشهد عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، ما أدى لإصابته بالرأس، فيما احتجز الجنود سيارة الإسعاف، ومنعوها من نقل الشهيد، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.