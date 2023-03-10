شؤون فلسطينية

حمادة: عملية تل أبيب تأكيد على نهج المقاومة لردع جرائم الاحتلال

حمادة: عملية تل أبيب تأكيد على نهج المقاومة لردع جرائم الاحتلال
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، إن العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في نابلس وجنين.

وأكد حمادة في تصريح صحفي، أن "عملية تل أبيب البطولية تعبر عن إصرار شعبنا الفلسطيني، ومقاومته وشبابه الثائر على خط ونهج المقاومة، كطريق لردع الاحتلال في تغوله وإجرامه، ودليل على تمسكه بطريق المقاومة كوسيلة للتحرير".

وأشار إلى أنه "ورغم كل التضحيات وما يواجهه الشعب الفلسطيني، إلا أن اليد التي تحمل بندقية المقاومة ما عادت ترجع إلى الوراء"، مشدداً على أن المقاومة ستبقى متصاعدة رغم جرائم الاحتلال في الضفة.

وأضاف أن العملية "تأتي لتكرر المشهد الذي كان في عمليات سبقت بعد مجازر مشابهة كالتي حدثت في جنين ونابلس، وهي في سرعة الرد وعمقه في وسط تل أبيب شكلت نكاية شديدة في هذا الاحتلال".

وبيّن حمادة أن "العملية البطولية في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب ترسل رسالة مفادها مهما اجتمع المجتمعون في العقبة لوأد المقاومة فالكلمة العليا ستبقى للشبان الثائر في الضفة".

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