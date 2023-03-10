استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب قلقيلية





وبحسب إذاعة (كان) الإسرائيلية، فإن "الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ (الله أكبر)، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي قام بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً على الفور".



وادعت أنه عثر بحوزته على عدة سكاكين وعبوات محلية "أكواع"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).





فيما لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد من وزارة الصحة الفلسطينية.





يتبع..







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستشهاد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن من مستوطنة "معاليه شومرون" بالقرب من قلقيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية.