حصيلة المتنقلين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة، الإحصائية الأسبوعية لحركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع خلال الفترة (5 - 9 آذار/ مارس 2023).وأفادت الهيئة بمغادرة 3163 مسافراً عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.وقالت الهيئة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3530 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 86 مسافراً".وأشارت إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفاً يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.