دولي

لولاية ثالثة.. إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين

لولاية ثالثة.. إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
أعاد نواب المجلس الوطني الصيني لنواب الشعب، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيساً للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

كما أعيد انتخاب شي رئيساً للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وجاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت قبيل الساعة 11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي نهائية: 2952 صوتاً لصالح شي، وصفر أصوات معارضة وصفر امتناع، وفق موقع (روسيا اليوم).

وبذلك أصبح شي (69 عاماً) أول رئيس صيني يتم انتخابه لولاية ثالثة، بعد أن انتخب لأول مرة رئيسا للبلاد في آذار/ مارس 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في آذار/ مارس 2018.

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