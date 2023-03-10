شؤون فلسطينية

الكشف عن الحالة الصحية للمصابين بعملية إطلاق النار في تل أبيب

الكشف عن الحالة الصحية للمصابين بعملية إطلاق النار في تل أبيب
من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن الحالة الصحية للمصابين بعملية إطلاق النار في تل أبيب، التي وقعت مساء أمس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن أحد المصابين بحالة خطيرة ويبلغ من العمر (32 عاماً)، ولم يطرأ أي تحسن على وضعه، وقد تعرض لإطلاق النار في عنقه.

فيما تُوصف حالة المصاب الثاني بمتوسطة إلى خطيرة، والثالث بطفيفة إلى متوسطة، ويرقدون جميعهم في مشفى "إيخيلوف" الإسرائيلي بتل أبيب، تحت التخدير والتنفس الصناعي.

ونفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب، الليلة الماضية، الشهيد الشاب معتز الخواجا (23 عاماً)، من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وفي أعقاب العملية، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد وخرّبت محتوياته، وحققت مع أفراد العائلة ميدانياً قبل أن تعتقل والده، ثم قامت بأخذ قياسات هندسية لمنزل العائلة تمهيدًا لهدمه.

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