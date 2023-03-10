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تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون، اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة صافياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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