دولي

الرئيس الصيني يؤكد أهمية تعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الإستراتيجية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أهمية فتح مجالات جديدة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الاستراتيجية.

أدلى شي، بهذه التصريحات في أثناء حضور اجتماع كامل لوفد جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية بالصين.

وقال إن تدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة وكذا القدرات الاستراتيجية الوطنية أمر له أهمية عميقة في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل ودفع تجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية على جميع الجبهات، وفي تحقيق الأهداف المئوية لجيش التحرير الشعبي في 2027 ورفع مستوى القوات المسلحة بسرعة أكبر ودفعها نحو معايير من الطراز العالمي.

ومشددا على هدف تعظيم القدرات الاستراتيجية الوطنية الصينية، دعا شي إلى بذل الجهود في تكامل الخطط والموارد والقوى على المستوى الاستراتيجي في جميع المجالات، من أجل تحديث القوة الشاملة للبلاد على نحو منظم لمواجهة المخاطر الاستراتيجية وحماية المصالح الاستراتيجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما حث على بذل الجهود لدفع الابتكار التعاوني في العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار المستقل والأصلي، وبالتالي بناء الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا على مستوى عال وبوتيرة أسرع.

وتابع شي قائلا إنه يجب تعزيز القدرات الاستراتيجية في المجالات الصاعدة سعيا نحو تحقيق مميزات جديدة في التنمية الوطنية والتنافسية الدولية، كما يجب تدعيم مرونة سلاسل الصناعة والإمداد.

كما وجه بتنسيق بناء البنية التحتية الرئيسية وتسريع بناء الاحتياطات الوطنية وجعلها أكثر قدرة على حماية الأمن الوطني.

وأكد شي أنه يجب أن يستمد تدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الاستراتيجية الوطنية الزخم من الإصلاح والابتكار، حاثا على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.

ودعا أيضا إلى بذل الجهود لتهيئة مناخ سليم بين الجماهير العامة من الرعاية والتكريس لبناء وحماية الدفاع الوطني، من أجل حشد القوى لتدعيم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة وكذا القدرات الإستراتيجية الوطنية ولبناء دولة قوية لديها جيش قوي.

أخبار ذات صلة

سبعة قتلى في عملية إطلاق نار داخل كنيسة شمال ألمانيا

سبعة قتلى في عملية إطلاق نار داخل كنيسة شمال ألمانيا

هرتسوغ: ما يحدث كارثة حقيقية وإسرائيل تنهار أمام عيني

هرتسوغ: ما يحدث كارثة حقيقية وإسرائيل تنهار أمام عيني

بسبب الاحتجاجات.. بن غفير يقيل قائد شرطة تل أبيب من منصبه

بسبب الاحتجاجات.. بن غفير يقيل قائد شرطة تل أبيب من منصبه

زلزال يضرب إيطاليا بقوة 5 درجات

زلزال يضرب إيطاليا بقوة 5 درجات

شاهد: مواجهات بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة.. وبن غفير يتهم عناصرها بعدم الالتزام بتعليماته

شاهد: مواجهات بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة.. وبن غفير يتهم عناصرها بعدم الالتزام بتعليماته

غالانت لوزير الدفاع الأميركي: نواجه فترة حرجة وعلينا اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية

غالانت لوزير الدفاع الأميركي: نواجه فترة حرجة وعلينا اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية

نتنياهو: جميع الجهود المبذولة للتفاوض مع المعارضة قوبلت برفض شامل

نتنياهو: جميع الجهود المبذولة للتفاوض مع المعارضة قوبلت برفض شامل

بلجيكا: الأورومتوسطي يختتم جولة ضغط ومناصرة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية

بلجيكا: الأورومتوسطي يختتم جولة ضغط ومناصرة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أول حزب فلسطيني يعلق على الاتفاق بين الحكومة والنقابات

أول حزب فلسطيني يعلق على الاتفاق بين الحكومة والنقابات

التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين

التعاون الإسلامي تدين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين

شاهد: وزير الأوقاف يزور مقر الوزارة بغزة ويدعو إلى الوحدة ورص الصفوف

شاهد: وزير الأوقاف يزور مقر الوزارة بغزة ويدعو إلى الوحدة ورص الصفوف

لجنة إسرائيلية توافق على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه في كنيست

لجنة إسرائيلية توافق على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه في كنيست

تفاصيل لقاء اشتية مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية

تفاصيل لقاء اشتية مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية

الشؤون المدنية تعلن موعد استعادة جثمان الشهيد سفيان الخواجا من رام الله

الشؤون المدنية تعلن موعد استعادة جثمان الشهيد سفيان الخواجا من رام الله

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

جامعة النجاح تشارك بإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بتحديات اللغة والاتصال بعصر الرقمنة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

بلدية الخليل تستنكر سياسة التهجير القسري في البلدة القديمة

منوعات

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

زوجة سعد لمجرد تصدم الجميع بما قالته عنه

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

إيمان عبد العزيز: ما عندي بيت ولا سيارة طردوني من بيتي

عبير صبري تُحارب لاستعادة طليقها من ريهام حجاج

عبير صبري تُحارب لاستعادة طليقها من ريهام حجاج

عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بظهورها بدون &quot;ميك أب&quot;

عائشة بن أحمد تبهر جمهورها بظهورها بدون "ميك أب"

نادين نجيم تثير قلق الجمهور بعد ظهورها بجروح في وجهها

نادين نجيم تثير قلق الجمهور بعد ظهورها بجروح في وجهها

إيلون ماسك يثير غضب النساء في يومهن العالمي

إيلون ماسك يثير غضب النساء في يومهن العالمي

منى فاروق تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن علاقة الرجل والمرأة

منى فاروق تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن علاقة الرجل والمرأة

بالصور.. جنى عمرو دياب تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

بالصور.. جنى عمرو دياب تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

بسعر خيالي.. أصالة نصري تتألق بتصميم من العلامة القطرية

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

شاهد: صور من داخل سجن سعد لمجرد في فرنسا

عربي

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

تفاصيل اتفاق هاتفي بين الرئيسين السيسي وبوتين

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

السعودية تصدر إعلاناً جديداً بشأن التأشيرة السياحية لمقيمي دول الخليج

سوريا: عودة مطار حلب للخدمة بعد العدوان الإسرائيلي

سوريا: عودة مطار حلب للخدمة بعد العدوان الإسرائيلي

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية

مجلس الجامعة العربية يثمن جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية